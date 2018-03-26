國際財經

美國電動汽車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)以推動創新意念成為一盤生意而聞名。他在社交媒體Twitter披露，將開發一門新生意，便是造磚。

本身私人持有太空探索公司SpaceX的馬斯克指出，另一間私人創立公司Boring將會生產有如樂高(Lego)般的大型磚塊(brick)，是用鑽挖隧道時產生的碎石塊造成。

馬斯克表示，消費者可用大磚作房子的外牆，有關構思是來自古埃及的獅身人面像。

Boring提議在美國興建一條由地下隧道貫穿兩地的高速子彈火車。