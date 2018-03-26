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今日 21:45 國際財經

美股早段反彈 道指漲逾400點

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中美貿易戰有望緩和，美股早段反彈，道指重上24000點，一度漲逾500點。

截至本港時間晚上約9時45分，道指報24006點，升473點或2.01%；標普500指數報2634點，升46點或1.78%；納指報7125點，升132點或1.9%。

數據方面，美國2月芝加哥聯儲全國活動指數為0.88，預期為0.15，前值由0.12修正為0.02。

油價持續回落，紐約原油期貨現時每桶報65.64美元，跌0.24美元或0.36%；倫敦布蘭特期油報70.18美元，跌0.27美元或0.38%。

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