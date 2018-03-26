國際財經

上周一(3月19日)美元/加元一度延續此前升勢，進一步突破阻力1.3100至1.3123，創下自2017年6月28日以來的8個月新高。不過，美元/加元自2月初見底回升之後已累計上升近900點，高位獲利沽壓沉重，加上多個利淡消息空群而出，美元/加元上周後期明顯受壓。

首先，據消息人士稱美國政府在北美自由貿易協定(NAFTA)作出讓步，放棄所有加拿大和墨西哥出口到美國的汽車中至少50%的零部件來自美國的要求，由於這一要求一直是NAFTA貿易爭論焦點，故美國的讓步料將為北美自由貿易協定談判掃清道路，消息傳出後翌日(3月21日)加元大漲，拖累美元/加元在亞洲時段急挫64點至1.3009，其後晚間更擴大跌幅至1.2900附近。第二，美國聯儲局雖然一如市場預期在周四(3月21日)凌晨2點宣布加息四分之一厘，但維持年內三次加息的預期不變，令市場押注聯儲局今年加息四次的人士頗感失望，拖累美滙指數再度下挫失守90關口。第三，加拿大統計局周五(3月23日)公布的數據顯示，加拿大2月消費物價指數(CPI)按年增長2.2%，不但高於預期的1.9%，而且還創了三年最快增速記錄。

在種種負面因素影響之下，美元/美元上周最低曾跌至1.2823，較周初高位下挫300點。但是中美貿易戰陰影仍然困擾著諸如澳元、加元等商品貨幣的走勢。美國總統特朗普(Donald Trump)在上周四(3月22日)簽署總統備忘錄，稱可能對價值600億美元的中國進口商品徵收關稅。而一天後，中國亦宣布對美國價值30億美元進口商品徵收關稅。中美一旦爆發貿易戰，將會削弱石油等大宗商品的需求，加上加拿大2月CPI走強只是季節性因素所致，故美元/加元短期內仍未能跌穿1.2800至1.2820支撐。

技術分析方面，由於美元/加元上周三已跌穿上升通道底部支持(自2月2日低位延伸而上的支持線水平)，滙價走勢上已有轉弱跡象。雖然美元/加元似乎在1.2800區域(從1.2250至1.3123的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)獲得初步支持，但若本周美元走勢持續轉弱或油價大幅反彈，美元/加元仍有機會進一步跌穿1.2800並下探1.2690/1.2700水平。

策略方面，我們根據3月7日策略於1.2810建立的美元/加元買盤(上望1.2940，跌穿1.2750止損)已於目標1.2940平倉，獲利130點。短期內若美元/加元反彈至1.2940/1.2950，我們將沽出美元，下望1.2820，升穿1.3000止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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