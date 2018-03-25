國際財經

美國股市上周經歷大跌後，投資者在本周將面對一個較正常為短的交易周，而焦點將回到美國數據方面，尤其是美國消費市道數據，將是焦點所在。

回顧美國股市上周表現，道瓊斯工業平均指數累計跌5.7%，標準普爾500指數倒退6%，納斯特綜合指數回落6.5%。市場主要是受到美國總統特朗普在上周四公布向中國入口商品徵關稅的消息衝擊，擔心貿易戰爆發，全球增長受到重創。

展望本周，周五是受難節假期，美國股市休息，因此本周的交易日數只有四天，較正常為短。市場焦點將轉回經濟數據方面，美國於周四公布2月個人消費開支(PCE)指數，成為當中最值得關注的數據。1月PCE升幅強勁，主要是受惠於12月底落實稅改的因素推動。分析員預期，到了2月，有關效應減弱。市場預期，2月的按月升幅為0.2%，而個人收入增幅則是0.4%。

此前，另一個反映消費市道的美國數據會在周二公布，便是3月消費者信心指數。市場預期，指數值將升至131，前一月為130.8。

另外，美國將於周三去年第四季經濟增長終值。

其他國家數據方面，英國周四公布上季本地生產總值第三次數值。德國則在周四公布上月就業數報告，市場預期職位損失2.2萬個，失業率維持5.4%不變。

除了數據外，聯儲局高官在3月21日議息後，可以公開發表言論，也是市場另一值得重視的消息。本周值得留意、發表言論的聯儲局高官，包括克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)。她將於周一出席活動，討論貨幣政策。

同日，即將離開的紐約聯儲銀行總裁達德利(William Dudley)也會出席商會活動，討論金融市場監管議題。