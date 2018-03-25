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世界銀行首席執行官格奧爾基耶娃在中國發展高層論壇表示，中國經濟增長超出世界預期，負債水平佔國內生產總值的比例，由10年前的不足150%，升至現時的逾250%水平，與經合組織(OECD)國家相比，中國信貸增長迅速，需要高度重視。

格奧爾基耶娃表示，中國經濟增長應減少依賴國內刺激，並應收緊貨幣政策，以達到經濟可持續發展。

她又說，中國影子銀行發展非常快，帶來額外風險，管理金融風險尤其重要，否則可能窒礙全球經濟復甦；她又見到近數年內地不斷加強監管，亦收緊地方政府借貸以減少風險。