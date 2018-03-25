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人民銀行行長易綱在北京舉行的中國發展高層論壇致辭時表示，今年經濟開局延續良好勢頭，人行會實施穩健中性貨幣政策，穩步推動金融業改革與開放，防範及化解金融風險，保持金融業平穩健康發展。

他稱，人行會保持流動性合理需求，並促進宏觀槓桿趨穩，適時適度預調微調政策，保持人民幣滙率在合理均衡水平上基本穩定。

他指出，中國正面臨一些潛在金融風險，企業槓桿仍較高，居民槓桿率亦較快上升，地方政府面對債務問題，均值得關注；影子銀行快速上升的勢頭雖然得到抑制，但存量仍較大，亦面對非法金融活動、少數野蠻生長的金融控股集團，存在風險及虛假注資等問題。

易綱認為，中國有很好條件做好防範風險工作，未來將堅持守住不發生系統性風險的底線，穩住宏觀槓桿，並加強宏觀審慎管理，提高系統性風險防範能力。

對於中美貿易糾紛導致金融市場大幅波動，易綱表示，市場波動，特別是資產市場波動時有發生，中國除了要防範系統性風險發生，亦要做好改革開放，正逐步化解累積下來的風險。

他形容，如果把自己的事情做好，中國就會有較好基礎，應對外部衝擊風險及全球市場波動。

易綱認為，如果有外部衝擊「傳染」到中國，中國銀行體系、證券及保險市場，加上數量及價格調控，完全可以化解有關風險。