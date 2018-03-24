國際財經

近期中美貿易摩擦不斷升溫，對於美國總統特朗普發起的新一輪針對中國出口產品的高關稅政策，或有機會爆發貿易戰的可能。蘋果公司行政總裁(CEO)庫克(Tim Cook)表示，從經歷得知，擁抱開放、貿易、多樣性的國家，更可能獲得成功；反觀拒絕開放、貿易的國家或會遭遇失敗。

庫克在中國發展高層論壇2018年會分組會上稱，認為「一加一等於三」，大家只有通過合作才能把蛋糕共同做大，而非去爭奪同一塊蛋糕。

他進一步解釋，以美國和中國來說，雙方都會從自由貿易中受益，但也有可能存在不平等的問題，希望所有人都能夠真正的關注現存的不平等問題，並找到其原因，然後把精力放在解決這些問題上。他認為，隨着時間推移，解決貿易不平等問題，將會讓大家生活都變得更好。

另外，被問到蘋果CEO一職超高年薪的問題，庫克笑言自己其實是最後一個能決定該職位薪水高低的人。他稱，如果蘋果公司股東認為他的薪酬有問題，他們會去作出一些相應的行動，而事實上他們每年都會討論這個問題。他又認為，蘋果治理體系其實能給出一個清晰的回饋。

庫克又稱，個人絕不會說必須要給CEO很高的工資，反而透明是很重要。透明的制度能創造一個良好的環境，讓大家能知道CEO賺了多少錢，以及高管們的薪酬水平。股東就能夠因而採取相應的行動，決定薪酬的調整。

根據蘋果去年提交的監管文件，由於營業額和盈利均超越原定目標，在截至去年9月的2017年度，庫克整體年收入大升47%，至1280萬美元(約9984萬港元)。此外，庫克在2011年獲得一大批限制股獎勵，其中約56萬股已經在2017年度內兌現，總值約8920萬美元，另外還有290萬股尚未兌現。