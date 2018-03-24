國際財經

為期兩日的歐盟春季峰會在布魯塞爾閉幕，會議通過英國「脱歐」第二階段談判綱領，強調致力於與英國建立「盡可能緊密」的夥伴關係。

綱領共有7頁，大篇幅闡述雙方未來關係，歐盟決心與英國建立盡可能緊密的涵蓋經貿合作、安全防務及反恐等領域的夥伴關係，但歐盟也會考慮英國離開歐洲共同市場和歐盟關稅同盟等訴求，對未來夥伴關係的深度有所限制。

歐洲理事會主席圖斯克在峰會閉幕後的發布會上稱，歐盟希望談判雙方能夠充分利用現階段的好勢頭，最終解決包括愛爾蘭邊界在內的未決問題。同時，歐盟將啟動雙方未來關係談判，並在6月歐盟夏季峰會上評估愛爾蘭邊界問題進展，屆時還會就雙方未來關係的共同聲明展開磋商。

在雙方未來經貿關係方面，綱領強調歐盟願意啟動「一份平衡、有雄心、涵蓋面廣的自貿協定」起草工作，前提是英國能對公平競爭環境提供足夠保證。另外，綱領還重申共同市場中商品、服務、資本和勞動力的流動自由缺一不可，英國對這4項自由不能「挑三揀四」。此外，綱領也並非一成不變，若英國的談判立場今後有所變化，歐盟也將對其做相應調整。

按照綱領，雙方未來關係還應着眼於應對全球挑戰，英歐雙方要繼續保持緊密合作，尤其是在氣候變化、可持續發展、跨界污染等問題上。另外，雙方未來關係的治理還應設置監督、管理及爭端解決等機制。