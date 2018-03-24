國際財經

道指尾市跳水低收逾400點 創四個月新低

市場憂慮中美貿易戰升溫，美股連續第二個交易日急挫，大市周五表現反覆，道指盤中曾反彈150點，但尾市高位跳水，收市跌424點或1.77%，創四個月新低。工業股及金融股受壓。標準普爾500指數跌2.10%，納斯特綜合指數跌2.43%。

避險資產受捧 日圓金價升

中美貿易戰一觸即發，資金流向避險貨幣日圓，周五兌美元最高見104.64，累計本周升1.1%。黃金亦受追捧，紐約4月期金升22.5美元或1.7%，收市報每盎斯1349.90美元，是2月16日以來最高，本周累升2.9%。

特朗普關稅遭多方抨擊 中國不排除減購美債

中國駐美大使崔天凱接受外電訪問稱，中國會考慮所有可能選項，不排除減少購買美國國債，作為回應美國對中國商品徵收關稅的手段。另外，歐盟促請美國給予鋼鋁關稅永久豁免。世貿總幹事阿澤維多則敦促各方克制，解決美國關稅爭議。

朱克伯格再被要求作供 英國將搜劍橋分析

受資料洩漏醜聞困擾的Facebook（FB），周五股價收市再挫超過3%。美國參議院商務委員會亦提出，要求Facebook行政總裁朱克伯格出席聽證會解釋資料洩漏事件。



Dropbox首掛 收市高招股價35%

雲端儲存服務商Dropbox（DBX）周五首日掛牌，收市報28.48美元，較IPO發售價21美元高35%，高位曾見31.6美元，較招股價高50%。Dropbox招股價範圍原本在18至20美元，最終以21美元定價，集資7.56億美元（約59億港元），是去年年初Snap上市集資後最大科企IPO。