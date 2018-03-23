國際財經

周四因貿易戰威脅而暴挫的美股，周五早段略為喘定，但之後又再下跌，中段表現較反覆，尾段在金融股及科技股拖累下由高位拾級滑落，繼續受貿易戰困擾。道瓊斯工業平均指數收市跌424點或1.77%，報23533點，創四個月新低。

道指盤中一度反彈150點，高見24108點；低位曾見23509點，跌幅448點；本周累計，道指跌幅達5.7%。分析稱，道指已跌穿2月8日收市低位23860點，技術上盡一步接近出現「道指理論」沽貨訊號。通用電氣（GE）、蘋果（AAPL）、英特爾（INTC）股價都下跌逾2%。高盛（GS）跌接近3%。早段表現強勁的Nike（NKE），收市靠穩升0.33%報64.63美元，高位一度升至67.22美元。

標準普爾500指數跌55點或2.10%，報2588點，技術上是6周以來首次跌穿200天移動平均線。

納斯特綜合指數跌174點或2.43%，報6992點，跌穿7000點關口；本周累計跌6.5%。首日掛牌的Dropbox收報28.48美元，較IPO發售價21美元高35%，高位曾見31.6美元。

特朗普發難

華府險再停運美國總統特朗普宣布對華的關稅措施後，中國聲言奉陪到底，但投資者仍希望雙方只是擺外交姿態，並非真的想「開戰」。

另一不利美股的因素是美國又現政府停運危機。國會兩院通過政府開支法案後，特朗普周五上午突然在Twitter威脅否決，因為不滿「墨西哥圍牆」的撥款不足，移民措施也令他不滿。如果他拒絕及時簽署法案，美國政府周六凌晨零時就停止運作。隨後特朗普簽署開支法案，令市場鬆一口氣。

英法德下滑 日股插4.5%

歐股下挫，三大指數中，德股和法股分別跌1.77%和1.39%，英股較硬淨，只跌0.44%，因當地大型服裝零售商Next和藥廠葛蘭素史克（GSK）造好。日股大挫4.5%，是2月初以來最大的一天跌幅，其他亞股亦全面下滑。

避險資產受捧

中國與美國貿易戰一觸即發，紐約4月期金升22.5美元或1.7%，收市報每盎斯1349.90美元，是2月16日以來最高，本周累升2.9%。

市場關注伊朗可能面對新的制裁，以及石油出口國組織(OPEC)可能延長減產行動至2019年，紐約5月期油升1.58美元或2.5%，收市報每桶65.88美元，是1月26日以來最高，本周累計升5.6%。

美元在一個月低位徘徊，美滙指數跌0.4%，報89.47，全周跌約0.8%，是一個月來最大跌幅；

作為避險資產的日圓和瑞士法郎均受惠。日圓曾升0.6%，至104.64日圓兌一美元，是17個月新高，盤中低位曾見105.36。

美國十年期債息下跌半個基點至2.826%，本周累計下跌2.2個基點。

美國數據方面，耐用品訂單在2月升3.1%，扭轉1月跌3.5%的頹勢，主要因為運輸設備需求大增7.1%；新屋銷售連續第三個月下跌，在2月減少0.6%。