國際財經

中國與美國貿易戰一觸即發，外圍金價周五造好，升至五周新高，本周累升近3%。

紐約4月期金升22.5美元或1.7%，收市報每盎斯1349.90美元，是2月16日以來最高，本周累升2.9%。

GoldSeek.com總裁兼行政總裁Peter Spina表示，股市波動與中美貿易糾紛，將增加金價的反覆。

德國商業銀行指出，貿易糾紛對股市產生很大衝擊，美元滙價受壓，對金價有利。ICE美滙指數在期金收市時跌0.5%。

5月期銀升1.2%，收市報每盎斯16.582美元。