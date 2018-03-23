中國與美國貿易戰一觸即發，外圍金價周五造好，升至五周新高，本周累升近3%。
紐約4月期金升22.5美元或1.7%，收市報每盎斯1349.90美元，是2月16日以來最高，本周累升2.9%。
GoldSeek.com總裁兼行政總裁Peter Spina表示，股市波動與中美貿易糾紛，將增加金價的反覆。
德國商業銀行指出，貿易糾紛對股市產生很大衝擊，美元滙價受壓，對金價有利。ICE美滙指數在期金收市時跌0.5%。
5月期銀升1.2%，收市報每盎斯16.582美元。
今日 03:34 國際財經
中國與美國貿易戰一觸即發，外圍金價周五造好，升至五周新高，本周累升近3%。
紐約4月期金升22.5美元或1.7%，收市報每盎斯1349.90美元，是2月16日以來最高，本周累升2.9%。
GoldSeek.com總裁兼行政總裁Peter Spina表示，股市波動與中美貿易糾紛，將增加金價的反覆。
德國商業銀行指出，貿易糾紛對股市產生很大衝擊，美元滙價受壓，對金價有利。ICE美滙指數在期金收市時跌0.5%。
5月期銀升1.2%，收市報每盎斯16.582美元。
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