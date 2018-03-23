國際財經

美股尾段跌幅擴大，道瓊斯工業平均指數一度下跌逾300點。市場對貿易戰為美國經濟帶來負面影響仍存在疑慮，不利大市表現。

本港凌晨3時11分，道指一度低見23652點，下跌305點；暫时仍跌272點或1.14%，報23685點。標準普爾500指數跌38點或1.47%，報2604點；納斯特綜合指數跌119點或1.67%，報7047點。

中美貿易戰拖累昨日美股急挫，市場早段逐漸消化相關消息，加上工業股Nike、波音以及能源股股價回升，都帶動美股一度溫和反彈，道瓊斯工業平均指數一度升至高位24106點水平，升幅148點，其後表現反覆，金融股、科技股沽壓較大。

美國總統特朗普早前簽署備忘錄，宣布計劃向中國商品徵收關稅，並將於15日內提出徵稅清單，估計被徵稅的進口商品總值或達600億美元。美國早前針對進口鋼鋁產品徵稅措施，也隨即實施，但歐盟及六個國家則暫時獲得豁免。

另一方面，中國駐美大使館回應指，任何人若然對中國打貿易戰，中國會奉陪到底。商務部也表示，計劃向合共128項美國產品徵稅，以回應美國的貿易行動。

經濟數據方面，美國2月新屋銷售下跌0.6%，以年率計61.8萬間，少過市場預期，亦是連續3個月下跌。美國2月新屋價格中位數32.68萬美元，按年升近10%。

商務部公布，美國2月耐用品訂單上升3.1%，受運輸設備訂單急升7.1%帶動；2月扣除飛機的非國防資本材上升1.8%，結束連續兩個月的跌勢，是5個月來最大升幅，表現較預期強勁，反映企業開支穩健。