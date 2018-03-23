國際財經

中國駐美大使崔天凱表示，不排除減少購買美國國債，作為回應美國總統特朗普政府對中國進口商品徵收關稅的手段。

崔天凱接受外電訪問時指出，中國會考慮所有可能選項。問及有關措施是否包括減購美國國債時，崔天凱沒有正面回應，強調貿易戰令到所有人受損，包括美國中產人士、美國企業，以及金融市場。

中國是持有最多美國國債的國家，截至一月底的持有額為1.17萬億美元。有評論指美國財政赤字可能在未來數年因減稅而顯著上升，如果需求減弱，美國國債的孳息率可能飊升。

美國財政部將於下周銷售300億美元的國庫券。