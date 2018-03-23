國際財經

美國周五正式實施向進口鋼鋁徵稅，而在此前一天，給予歐盟、澳洲、阿根廷、加拿大、墨西哥、南韓與巴西等國豁免至5月1日止。

法國總統馬克龍出席活動時指出，華府給予暫時豁免，等同用槍指著歐盟。他認為，美國應該給予歐盟永久豁免。他保留歐盟以合適態度，維護歐盟本身利益的權利。

歐盟總裁容克表示，該機構很難在5月1日前與美國，就解決雙邊貿易逆差問題達成協議，要求取消有關規定。

歐盟成員國領袖發表聲明，對於美國的相關決定感到遺憾，並表示對於歐盟的回應表示支持。