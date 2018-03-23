有報道指，美國第二大折扣零售商Target與Kroger超級市場洽商合併。
根據Fast Company引述消息人士報道，兩間零售商是在去年夏天開始討論合夥經營，然後在秋天再展開討論。Target希望藉此改善雜貨銷售能力，以及應對亞馬遜進軍實體市場後的衝擊。
兩間公司沒有回應有關查詢。
Fast Company指出，其他零售商檢討經營策略後，也開始尋求合夥人，加強數碼銷售與交貨能力。
Target去年12月披露，有意收購網購平台Shipt。
今日 02:07 國際財經
有報道指，美國第二大折扣零售商Target與Kroger超級市場洽商合併。
根據Fast Company引述消息人士報道，兩間零售商是在去年夏天開始討論合夥經營，然後在秋天再展開討論。Target希望藉此改善雜貨銷售能力，以及應對亞馬遜進軍實體市場後的衝擊。
兩間公司沒有回應有關查詢。
Fast Company指出，其他零售商檢討經營策略後，也開始尋求合夥人，加強數碼銷售與交貨能力。
Target去年12月披露，有意收購網購平台Shipt。
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