國際財經

有報道指，美國第二大折扣零售商Target與Kroger超級市場洽商合併。

根據Fast Company引述消息人士報道，兩間零售商是在去年夏天開始討論合夥經營，然後在秋天再展開討論。Target希望藉此改善雜貨銷售能力，以及應對亞馬遜進軍實體市場後的衝擊。

兩間公司沒有回應有關查詢。

Fast Company指出，其他零售商檢討經營策略後，也開始尋求合夥人，加強數碼銷售與交貨能力。

Target去年12月披露，有意收購網購平台Shipt。