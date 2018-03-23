國際財經

美國總統特朗普表示，他已簽署1.3萬億美元的支出議案，支持聯邦政府如常運作至今年9月30日。不過，特朗普表示對議案仍抱持不滿。

美國眾議院和參議院已經在周四，先後投票通過1.3萬億美元的綜合性政府支出議案。如果不能在美東時間周五凌晨零時以前讓該議案成為立法，美國聯邦政府將迎來今年第三次停擺。

早於數小時前，特朗普在Twitter上發帖稱，他考慮對這一議案行使否決權，因為民主黨完全拋棄了80多萬DACA保護的移民，而且美國國防急需的墨西哥邊境牆沒有得到全部的資金支持。