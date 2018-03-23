國際財經

中美貿易戰拖累昨日美股急挫，但市場逐漸消化相關消息，加上工業股Nike、波音以及能源股股價回升，都帶動美股早段一度溫和反彈，道瓊斯工業平均指數一度升至高位24106點水平，升幅148點。惟市場對貿易戰的疑慮仍未完全消退，加上傳出美國總統特朗普考慮否決1.3萬億美元的支出法案，都不利大市，道指中段反覆受壓。

本港凌晨零時53分，道指跌65點或0.27%，報23892點，盤中低位曾見23833點，跌123點。標準普爾500指數跌14點或0.54%，報2629點；納斯特綜合指數跌59點或0.83%，報7106點。

美國總統特朗普早前簽署備忘錄，宣布計劃向中國商品徵收關稅，並將於15日內提出徵稅清單，估計被徵稅的進口商品總值或達600億美元。美國早前針對進口鋼鋁產品徵稅措施，也隨即實施，但歐盟及六個國家則暫時獲得豁免。

另一方面，中國駐美大使館回應指，任何人若然對中國打貿易戰，中國會奉陪到底。商務部也表示，計劃向合共128項美國產品徵稅，以回應美國的貿易行動。

經濟數據方面，美國2月新屋銷售下跌0.6%，以年率計61.8萬間，少過市場預期，亦是連續3個月下跌。美國2月新屋價格中位數32.68萬美元，按年升近10%。

商務部公布，美國2月耐用品訂單上升3.1%，受運輸設備訂單急升7.1%帶動；2月扣除飛機的非國防資本材上升1.8%，結束連續兩個月的跌勢，是5個月來最大升幅，表現較預期強勁，反映企業開支穩健。