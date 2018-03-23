國際財經

美國飛機製造商波音公司（BA）周五宣布，接獲日本航空公司全日空(All Nippon Airways, ANA)，總值6.78億美元(52.88億港元)訂單，涉及兩架777型號貨機。

全日空目前營運777型號客機，並且擴大中型貨機767型號規模，波音歡迎全日空增購777型號貨機。

波音周五股價反彈，本港凌晨零時32分報326.71美元，升7.10美元或2.2%，並支持美股道瓊斯工業平均指數反覆靠穩。波音周四一度跟隨大市急跌逾5%，跌至1月9日以來低位。