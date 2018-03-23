國際財經

周四(3月22日)澳洲公布的2月份就業報告總體不盡人意，澳洲2月就業人數增加1.75萬，差於預期增加2萬人，2月季調後失業率升至5.6%，差於預期5.5%。澳洲就業數據不佳令市場對澳洲2018年加息預期降溫，澳元/美元自高位0.7782快速下挫逾40點至0.7737。不僅如此，美國同日宣布將對500億美元中國出口商品徵收關稅，而中國駐美大使館回應稱，如果美方執意要打貿易戰，將奉陪到底。市場憂慮中美貿易戰如期開打或令澳洲經濟復甦進一步延緩，澳元/美元受此拖累進一步下挫至日內低位0.7686，令澳元/美元在美國聯儲局宣佈加息後的全部漲幅回吐殆盡。

事實上，周二(3月20日)澳洲儲備銀行公布的3月貨幣政策會議紀要仍重申澳元升值將導致經濟活動和通脹的回升速度低於預期，暗示仍不急於加息。另一方面，本周美國聯儲局一如市場預期加息25個基點，儘管年內加息次數預測仍維持於3次而非上調至4次，但聯儲局仍上調了未來兩年的加息次數，這意味着美國相較於澳洲的息差優勢將逐步擴大，令澳元/美元始終無法形成較大規模反彈。

不僅如此，中美之間的貿易戰打響亦對澳洲經濟復甦構成重大的威脅，市場憂慮中國的反擊會進一步導致美國的第二輪制裁，而第二輪制裁將使得金融市場產生更加劇烈的反應，鑒於中國作為澳洲最大的貿易夥伴，佔澳洲貿易總額將近30%，若中國受到進一步制裁，恐將為澳元/美元提供進一步下行動力。

技術走勢方面，澳元/美元自周一(3月19日)以來連續四個交易日跌穿0.7700但最終均成功收復，顯示滙價在0.7670-0.7700區間仍存在較強支持。鑒於美國國會參眾兩院在周五(3月23日)凌晨均通過了1.3萬億美元的綜合性政府開支議案，若特朗普最後簽字，將意味著聯邦政府到本財年末(9月底)都不會關門，屆時有望推動美匯指數重返90.00上方，若澳元/美元短期內再度失守0.7670，後市有望進一步下探0.7600-0.7620區間支持，但若澳元/美元企穩0.7700，後市或會回升至0.7800甚至0.7840附近。

策略方面，我們根據3月6日策略已於0.7830沽出澳元(下望0.7740，升穿0.7880止損)並提前於0.7810平倉，獲利20點。短期內若澳元/美元反彈至0.7800-0.7810阻力區域，我們將沽出澳元，下望0.7680，升穿0.7845止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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