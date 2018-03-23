國際財經 中國財經

中美可能爆發貿易戰，渣打銀行研究部報告稱，倘若美國對600億美元的中國進口商品徵收25%關稅，可能導致中國對美國的總出口下降5%，中國GDP增速或下降0.15%。

報告亦指出，一旦中國作出反擊，禁止食品和運輸領域自美國進口，則美國GDP將下降0.2%；倘若中國全面禁止自美國進口，將拖累美國GDP下降0.9%。

不過，渣打在報告中，維持中國今年國內生產總值(GDP)按年增長6.5%的預測不變，指出中國首季經濟增長仍強勁，且美國開徵關稅的最終結果，仍存在不確定性。