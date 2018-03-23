訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:32 中國財經 國際財經

中日韓冀盡快完成自貿區談判

放大圖片

中日韓自貿區第十三輪談判首席談判代表會議，今日在首爾舉行，中國商務部副部長王受文、日本外務省外務審議官山崎和之、南韓產業通商資源部部長助理金榮三分別率各方代表團與會。

人民網報道，三方一致認為，盡快完成中日韓自貿區談判符合三方共同利益，對深化區域經濟合作，實現東亞地區貿易投資自由化和便利化具有重要意義。三方就如何推動貨物貿易、服務貿易、投資等重要議題取得更大進展深入交換了意見。

三方同期舉行了服務貿易、電訊、金融服務等工作組會議，並就服務貿易管理措施進行了全面細緻的政策交流。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。