國際財經

貿易戰開打道指挫逾700點 金價升



美國總統特朗普宣布對中國出口商品徵收關稅報復侵權，涉及600億美元，中美貿易戰開打，加上Facebook（fb）洩漏選民資料的風波尚未平息，美股道瓊斯工業平均指數跌穿24000點水平，收市報23957點，跌724點或2.93%。紐約5月期油跌1.3%，報每桶64.30美元。紐約4月期金升5.9美元或0.5%，報每盎斯1327.40美元，是逾兩星期最高。

廣告商不滿洩密醜聞 取消Facebook廣告

社交媒體Facebook的洩密醜聞，未有因行政總裁朱克伯格出面解釋而紓緩。據報德國商業銀行已抽起在Facebook的廣告。此前，開發搜尋引擎Firefox的Mozilla也抽起廣告。另外，美國眾議院能源與商業委員會表示，朱克伯格已同意出席聽證會，以解釋數以千萬用戶的資料洩密事件。

陳德霖預告港滙快觸及7.85

港滙進一步走弱，今晨1時30分報7.8479，昨日最低見7.8482，再創2005年設立雙向兌換保證以來新低。港元拆息昨日亦上揚，1個月拆息報0.81286厘，升0.004厘，1年拆息升穿1.82厘。金融管理局總裁陳德霖指出，港滙短期內很快會觸及7.85的弱方兌換保證水平。

騰訊ADR較香港收市低7.68%

騰訊（00700）在美國預託證券(ADR)股價大幅回落，收市折合報405.66港元，比香港收市價439.4元，低33.74元或7.68%。港交所（00388）及多隻股份都比香港低逾2%。

(註：美元兌7.8479港元計算)

史提芬永利減持永利度假村股份

永利澳門（01128）母公司永利度假村(Wynn Resorts)披露，前主席史提芬．永利(Stephen Wynn)已把持股權，由11.78%降至7.8%。根據公告，史提芬．永利以平均每股180美元作價，出售410萬股永利度假村股份。