美國晶片生產巨擘、美光科技(Micron Technology)公布，第二季淨利潤為33.1億美元(258.18億港元)，折合為每股2.67美元；去年同期為8.94億美元，折合為每股77美仙。
集團指出，每股經調整盈利為2.82美元，收入由46.5億美元升至73.5億美元。FactSet綜合市場預期平均值分別為2.71美元與72.5億美元。
消息公布後，美光股價盤後一度跌逾3%，周四收市時則跌3.52%至58.92美元。累計今年以來，美光升43%。
今日 05:44 國際財經
美國晶片生產巨擘、美光科技(Micron Technology)公布，第二季淨利潤為33.1億美元(258.18億港元)，折合為每股2.67美元；去年同期為8.94億美元，折合為每股77美仙。
集團指出，每股經調整盈利為2.82美元，收入由46.5億美元升至73.5億美元。FactSet綜合市場預期平均值分別為2.71美元與72.5億美元。
消息公布後，美光股價盤後一度跌逾3%，周四收市時則跌3.52%至58.92美元。累計今年以來，美光升43%。
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