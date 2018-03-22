國際財經

美國總統特朗普公布，對中國入口商品徵收關稅，美國股市急挫，美元滙價周四反覆，最終變動不大。

ICE美滙指數沒變動，報89.805。WSJ美滙指數升0.1%至83.62。

英倫銀行維持基準利率不變，但指英國工資增長勢頭良好。消息刺激鎊滙造好，英鎊兌美元升至1.4217的二月初以來高位，但其後升幅收窄，最新報1.4099，前一天尾段為1.4140。

美元兌日圓曾跌至2016年11月以來最低的105.27，其後回升至105.40。歐羅兌美元下滑至1.2314，前一天為1.2338。