訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 05:41 國際財經

特朗普公布關稅措施 美滙變動不大

放大圖片

美國總統特朗普公布，對中國入口商品徵收關稅，美國股市急挫，美元滙價周四反覆，最終變動不大。

ICE美滙指數沒變動，報89.805。WSJ美滙指數升0.1%至83.62。

英倫銀行維持基準利率不變，但指英國工資增長勢頭良好。消息刺激鎊滙造好，英鎊兌美元升至1.4217的二月初以來高位，但其後升幅收窄，最新報1.4099，前一天尾段為1.4140。

美元兌日圓曾跌至2016年11月以來最低的105.27，其後回升至105.40。歐羅兌美元下滑至1.2314，前一天為1.2338。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。