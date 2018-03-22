國際財經

美國總統特朗普今晨宣布對中國出口商品徵收關稅報復侵權，中美貿易戰開打，加上Facebook（fb）洩漏選民資料的風波尚未平息，拖累科技股下挫，雙重夾擊下，美股顯著低開，其後跌幅輾轉擴大，道瓊斯工業平均指數收市前10分鐘曾急挫743點或3.0%，最低見23938點，跌穿24000點水平。

道指收市報23957點，跌724點或2.93%，今年以來累計下跌3.1%。標準普爾500指數跌68點或2.52%，報2643點，不但抹掉2018年以來的所有升幅，累計還倒跌1.1%；納斯特綜合指數跌178點或2.43%，報7166點，今年以來累計仍升3%。

fb續捱沽 科技股下滑

美股機械供應商Caterpillar和波音領跌，兩股都跌逾5%。fb未止瀉，一度挫至163.72美元，收市報164.89美元，跌2.66%。

美市早段期間，傳出協助特朗普處理通俄案的律師已辭職，加深投資者對美國政局紛亂的憂慮，擔心特朗普愈來愈獨斷獨行。

歐股亦顯著下跌，三大指數跌1.23-1.70%，以德國股市跌幅較大。美元則靠穩。

聯儲局未有打算提速加息，美滙指數曾跌至89.396的1個月低位，但之後美股大跌，利好美元，ICE美滙指數收市靠穩在89.805。美元兌歐羅升至1.2314水平；惟美元兌避險貨幣日圓早段曾跌至2016年11月1以來低位，收市報105.40日圓。

摩根士丹利全球貨幣策略主管雷迪卡認為，貿易戰一般被視為對美元不利，但亦可能因此增加投資者對美元的避險需求。

中美兩國貿易戰一觸即發，市場擔心原油需求受到負面打擊，外圍油價周四從七周高位滑落。紐約5月期油跌87美仙或1.3%，收市報每桶64.30美元。布蘭特5月期油倒退0.8%。油組仍減產，但面對美國產量持續上升，投資者始終無法擺脫供應過剩陰影。

金價連續第二天上揚，但升幅尾段收窄。紐約4月期金收市升5.9美元或0.5%，報每盎斯1327.40美元，是3月7日以來最高。

債券息率下跌，美國10年期債息跌約8個基點，報2.8263厘。

另外，美國首次申領失業救濟人數上周增加3000人，報22.9萬，較預期為差；美國3月Markit製造業PMI初值升至55.7，是3年來最高，也勝過市場預期。