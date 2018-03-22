國際財經

包括22間道指成份股行政總裁(CEO)在內的美國商界圓桌會議(BR)發表聲明，批評總統特朗普周四較早時公布，將對最多價值600億美元的中國入口商品徵收關稅的做法。

商界圓桌會議指出，在沒有制訂長遠推動中國改革的策略前，只對中國入口商品徵收關稅的手法，只會導致美國物價上揚，削弱美國企業與產品的競爭力，對美國工人與消費者構成傷害。

該會促請美國政府改變應對方式，包括與其他夥伴共同提出要求中國取消不公平貿易措施、設定中國改革限期及美國在限期後的做法等。