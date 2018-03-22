訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 02:14 國際財經

美眾院通過1.3萬億開支法案 避免政府關門

放大圖片

美國眾議院以256票贊成、167票反對下，通過總額1.3萬億美元的開支法案。法案如果得到參議院通過與總統特朗普簽署，美國政府部門在周五午夜後便不會出現暫時關閉的問題。

1.3萬億美元的開支法案是由共和黨與民主黨領袖共同制訂，包括增加向國防部、邊境保安與本地項目的撥款。共和黨內的保守派議員不滿法案增加開支，又指沒有時間審閱法案。兩名共和黨參議員已表示，不排除在參議院周五投票時會反對有關法案。

白宮預算辦公室主任馬爾瓦尼(Mick Mulvaney)表示，特朗普將簽署有關法案。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。