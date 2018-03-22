國際財經

美國眾議院以256票贊成、167票反對下，通過總額1.3萬億美元的開支法案。法案如果得到參議院通過與總統特朗普簽署，美國政府部門在周五午夜後便不會出現暫時關閉的問題。

1.3萬億美元的開支法案是由共和黨與民主黨領袖共同制訂，包括增加向國防部、邊境保安與本地項目的撥款。共和黨內的保守派議員不滿法案增加開支，又指沒有時間審閱法案。兩名共和黨參議員已表示，不排除在參議院周五投票時會反對有關法案。

白宮預算辦公室主任馬爾瓦尼(Mick Mulvaney)表示，特朗普將簽署有關法案。