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美國聯儲局於當地時間周三(21日)結束一連兩天議息會議後公布利率政策聲明，公開市場委員會(FOMC)一致通過加息四分一厘，把聯邦基金利率調高到1.5厘至1.75厘區間，加幅與市場預期一致。是次加息為聯儲局新任主席鮑威爾(Jerome Powell)上場以來首項利率決策，他在議息記者會上表示，加息速度太慢會對經濟構成風險，強調進一步漸進加息可推進局方的政策目標。

值得留意的是，聯儲局議息聲明顯示，局方除了上調當地今明兩年的經濟增長展望之外，對於形容通脹走勢的措詞也作出了修改，由上次議息後預計通脹率「今年」將上升，變成預期通脹率會在「未來幾個月」上升，更可能會不時地高於2%目標水平。另外，預示息口走勢的利率點陣圖(dot-plot)顯示，雖然今年年底聯邦基金利率的中值預測維持在2.125厘不變，即2018年僅加息3次，但對2019年年底利率預期由2.688厘上調至2.875厘，意味美國的中長線加息步伐已較之前預測更為進取。

市場反應方面，投資者在看到聯儲局對美國經濟前景充滿信心後，美股應聲抽高，道瓊斯工業平均指數一度升逾250點(1%)；不過，受美國未來將進一步加息的預期帶動下，10年期美債孳息率曾觸及一個月高位2.936厘，其後美股表現反覆，三大指數最終收市均輕微回吐。

美股昨天的表現很有可能是2018年全年走勢的縮影，市場會因經濟向好而上揚，但同時又因利率趨升而受壓。作為理性的投資者，不應被短期的市場情緒影響判斷，股市走勢最終還得取決於企業盈利表現。正如本欄昨天指出，美股盈利前景應可看高一線，標普500指數第二、第三季的每股盈利預測已分別升至166美元及170美元，即較第一季的161美元有3%至5%潛在增幅；隨着投資者今後恢復信心，美股今年夏天很可能再展升浪(詳見2018年3月22日本欄)。

美國自2015年年底加息周期開始，至今已先後加了6次息，令銀行業的淨息差(NIM)不斷改善，估值較低的美國銀行股盈利已見復甦。美息趨升，相信銀行股將成為最大受益者。今次加息後，聯儲局單單為存款機構的超額儲備(Excess reserves)所支付的利息開支，一年便高達逾300億美元。

據德銀統計，若聯儲局今年僅再加息兩次(即全年只加3次)，美國銀行業全年收到的超額儲備利息總額將達465億美元，較去年全年的259億美元多出近八成【圖】。換句話說，受惠於持續加息所帶來的額外收入，美國銀行股的盈利前景及股價表現十分值得關注。

港股方面，恒生指數昨天收報31071點，挫343點(1.1%)。主板成交額大增至1519億元，下跌股份佔整體66%。

從技術走勢分析，恒指目前明顯跌穿10天線(約31422點)和50天線(約31406點)滙聚區；14天相對強弱指數(RSI)亦失守50強弱分界，後市有可能進一步轉弱，短期若失守31000點關口支持，不排除會下試去年7月至今上升通道底部，約30500點附近位置。

信報投資研究部

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