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美聯社報道，聯合國、美國及日本的監察報告發現，有香港公司及船隻，涉嫌協助北韓避過因核計劃而遭受的國際制裁，認為香港已成為北韓企業的中間人。

商務及經濟發展局表示，香港嚴格實施聯合國安理會對北韓的制裁措施，當局會密切留意安理會專家委員會及其他機構的報告，並會就報告所指的香港註冊公司進行調查，執法部門會嚴肅跟進懷疑個案。

發言人續稱，香港的公司註冊處現行的監察機制穩健而有效，並已修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及《公司條例》，以進一步提升制度的透明度及問責性。