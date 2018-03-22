國際財經

周四(3月22日)凌晨2點美國聯儲局一如市場預期宣佈加息25個基點，將聯邦基金目標利率區間上調至1.50%-1.75%。鮑威爾(Jerome Powell)在正式就任聯儲主席以來首次主持的議息後新聞發布會上表示，逐步加息將繼續支撐經濟狀況，過慢加息將對經濟構成風險，並一舉上調了美國今明兩年經濟增長預期、未來兩年核心PCE通脹預期以及小幅上調了未來兩年的加息次數。不過，鮑威爾對於薪資未能更快增長感到意外，而且聯儲局公布的利率預測中值「點陣圖」仍顯示今年將加息三次而非市場預測的四次，聯儲局「鷹派」程度令市場略感失望，美滙指數應聲創下兩個月以來最大單日跌幅，並再度失守90.00關口至89.62，倫敦金進一步攀升至兩周高位1336.5美元，較日內低位1309.7美元大漲逾25美元(升幅約2%)。

雖然倫敦金在這幾次聯儲局落實加息之後都出現大漲，但事實上金價在昨日聯儲局議息決定公布之前已偷步上升，主要由於越演越烈的「貿易戰」風波令資金大舉湧入黃金、日圓等避險資產。周四(3月22日)美國白宮稱美國總統特朗普(Donald Trump)將於周五(3月23日)凌晨00:30簽署針對中國貿易的方案，該方案將針對中國竊取美國知識產權，也可能包括限制中資在美投資、對至少300億美元總值的進口中國產品徵稅。

另一方面，中國商務部決定延續從歐盟、美日進口相紙的反傾銷稅，並復審調查從美日進口的苯二酚，中國外交部發言人華春瑩亦稱如果美方採取損害中方利益的行動，中方必將採取堅決和必要的應對措施，維護好自身的正當權益。中美之間的貿易戰看似一觸即發，若中美間貿易出現隔閡，勢必令貿易全球化陷入倒退，屆時黃金的避險屬性或將再度受到市場青睞。

技術分析方面，儘管今天倫敦金觸及時段高位1334.7美元後上升乏力，目前小幅回落至1330美元附近整固，但鑒於倫敦金已突破日線圖下降趨勢線(由2月16日高位1361.6美元自上而下的高點連線)，並錄得近1年以來最大單日漲幅，金價後市仍有進一步上行動力。投資者應重點關注美國參議院、眾議院能否在周五午夜前達成1.3萬億美元支出法案以避免政府關門，若美國政府再度關門，倫敦金或將突破1340美元並進一步升向1350美元甚至1360美元水平。

策略方面，我們根據3月16日的策略已在1328美元沽出倫敦金（下望1313美元，升穿1330美元止損），並於1330美元止損平倉，虧損2美元。短期內若倫敦金回落至1322美元/1323美元區域，我們將買入倫敦金，上望1338美元，跌穿1317美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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