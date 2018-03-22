國際財經

歐洲主要經濟體數據遜預期，加上市場觀望英倫銀行稍後的議息結果，以及白宮將披露針對中國的貿易措施，會否觸發貿易戰升級，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時29分，英國富時100指數報7006點，跌32點或0.46%；德國DAX指數報12192點，跌116點或0.95%；法國CAC 40指數報5186點，跌53點或1.02%；意大利富時MIB指數報22606點，跌213點或0.94%。

數據方面，歐羅區3月製造業採購經理指數(PMI)初值為56.6，低於預期的58.1；服務業PMI初值為55，預期為56；綜合PMI初值為55.3，預期為56.7。法國3月製造業PMI初值為53.6，預期為55.5。德國3月製造業PMI初值為58.4，預期為59.8。

另外，德國3月Ifo企業景氣判斷指數為114.7，低於預期的114.8，連續第二個月下挫。英國2月零售銷售按月增加0.8%，預期為增加0.4%。歐洲央行(ECB)發布經濟公報稱，最新的經濟指標表明，歐羅區增長動能強勁，預計近期的增速，將快於之前的預測。

歐羅現報1.2327美元，跌0.09%；英鎊報1.4140美元，跌0.01%。道指期貨暫報24562點，跌165點。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報64.67美元，跌0.5美元或0.77%；倫敦布蘭特期油報68.76美元，跌0.71美元或1.02%。