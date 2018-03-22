國際財經

繼Facebook和谷歌後，Snapchat成為最新一家決定禁止首次代幣發行(ICO)廣告的社交媒體。

Snap發言人表示，Snapchat已經開始禁止ICO廣告，但是並未確認政策是否會擴大到其他與加密貨幣有關的廣告。

相對而言，Snapchat的政策較其他社交平台稍為寬鬆。今年1月，Facebook幾乎禁止了所有與加密貨幣有關的廣告。另外，谷歌上周亦宣布，將從今年6月起，禁止加密貨幣廣告。另一社交平台Twitter，據報也將會禁止與加密貨幣相關的廣告。