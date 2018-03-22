國際財經

根據金融業分析公司Coalition資料，全球50大投行去年金屬交易、出售衍生品和其他相關活動的收入為16億美元，來自石油領域的收入則為14億美元。投行在金屬業務的收入超過石油，為2014年以來首見。

這兩方面的收入都至少是10年以來最低；在2008年大宗商品超級周期頂峰時，投行的金屬業務收入達39億美元，石油為56億美元。

Coalition研究主管Amrit Shahani表示，自2015年以來，石油相關收入已經減少，因為油價一段時間內處於低位，導致生產商和消費者對於為價格波動提供保護的金融產品興趣降溫。

他說，更多的是石油收入下降，而不是金屬收入增長。並指出，已經看到客戶在石油方面的活動下降，企業對沖活動減少。

Shahani稱，金屬相關收入保持得較好，歸功於存儲金銀的穩定收入，及2016年初以來工業金屬價格大漲，而且退出貴金屬業務的銀行數量少於退出石油業務的。幾乎所有銀行都保留了貴金屬業務。這是一個較穩定的收入來源。

Shahani表示，隨着價格上漲和波動率上升，銀行的金屬和石油業務收入今年預計均會增加，大宗商品業務相關收入總體增幅料將約為10%。

Shahani還指出，未來幾年，石油相關獲利回升速度或許快於金屬，因銀行側重於增加在石油衍生品市場的收入；以往銀行的石油衍生品業務規模要遠超金屬衍生品業務。