國際財經

白宮官員Raj Shah證實，總統特朗普將於周四因應301貿易條款進行調查，針對中國違反知識產權的事宜，公布向中國採取措施。

路透引述白宮官員指出，特朗普將於周四公布對中國進口貨品徵收關稅。

另外，外電引述消息人士指，特朗普將公布對中國進口貨值約500億美元(3900億港元)實施關稅，涉及商品類別逾100種。

周三較早時，美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)表示，預料特朗普很快公布對中國進口的高科技產品徵收關稅。





