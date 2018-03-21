國際財經

美聯儲加息0.25厘 美股反覆低收

美國聯儲局議息後一如市場預期加息0.25厘，議息聲明暗示2018年還將加息兩次，預計會在2019至2020年更加陡峭地加息。市場認為短期內加息步伐的取態未明顯變得鷹派，美股道指一度抽升250點，三大指數收市仍反覆輕微回吐。

鮑威爾:加息太慢會對經濟構成風險

聯儲局主席鮑威爾首次舉行上任以來首個議息後記者會。他稱，加息速度太慢會對經濟構成風險，漸進加息應當繼續很好地支持經濟。又稱縮表計劃穩步推進，以及希望避免通脹持續低於目標。

朱克伯格首度回應資料外洩 :承諾採取補救措施

陷入資料外洩風波的社交網站Facebook(fb)，創辦人朱克伯格終於打破緘默，首次回應事件，表示fb在事件中犯錯，承諾提出多項補救措施，包括向受到外洩事件影響的用戶告知情況，以及審查懷疑違規的第三方應用程式。

羅傑斯:貿易戰令股市勢頭更壞

市場預料特朗普政府周五將公布措施，向總值600億美元的中國鋼鋁徵收關稅，並有措施限制中國投資。「商品大王」羅傑斯認為，貿易戰可能導致他預期的股市大跌勢頭惡化。

騰訊ADR較香港收市回落

騰訊(00700)全年業績勝市場預期，但2017年第四季度網絡遊戲業務收入，較上一季環比下跌9.2%，是自2015年第二季度以來的首次下跌，市場憂慮騰訊最仰賴的網遊業務增長前景放緩。騰訊在美國預託證券(ADR)股價回落，收市折合報454.07元，較香港收市價462.6元回吐1.84%。外圍油價續升，中石油(00857)、中海油(00883)ADR，比香港收市高逾2-3%。