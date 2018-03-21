今日 03:14
國際財經
聯儲局主席鮑威爾在議息後會見記者，表示有官員在公開市場委員會上，談及美國總統特朗普政府即將實施的關稅措施，而部分職員接觸的商界人士也關注美國貿易政策，但有關憂慮對聯儲局的中期預測沒有影響。
美息升0.25厘 維持今年加3次
今日信報
月薪不足1.55萬者傳獲派錢
港銀或年中開始加息
呂梓毅
｜
今日信報
上落市逢低吸 平保眼前一亮
陸文
｜
今日信報
毛記超購3449倍 中籤渺茫現抽飛
Hong Kong gets its own news aggregator app
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
首宗無人車奪命事故 Uber煞停自駕測試
StartupBeat
加息帶動盈利 金融股起航
梁慧君
｜
財富管理
騰訊去年盈利飆74% 勝預期
港股直擊 ｜ 昨日 17:26
騰訊去年盈利增74% 息0.88元
重要通告 ｜ 昨日 16:58
平保未來10年千億投資科技
港股直擊 ｜ 昨日 17:39
恒地去年多賺39% 今年可售住宅3300伙
港股直擊 ｜ 昨日 18:18
恒地去年多賺39% 派息兼送紅股
重要通告 ｜ 昨日 17:53
港股單日轉向挫135點 熱炒股回吐
港股直擊 ｜ 昨日 17:20
觀望聯儲局議息 美股早段偏軟
國際財經 ｜ 昨日 21:44
Pokfulam Peak洋房2.33億沽 呎價破頂
地產新聞 ｜ 昨日 16:24
騰訊:股價由投資者決定 暫沒拆細股份計劃
港股直擊 ｜ 昨日 19:20
電視廣播去年盈利跌51% 連特息派1元
港股直擊 ｜ 昨日 18:33
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞