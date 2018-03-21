國際財經

美國聯儲局新任主席鮑威爾主持一連兩天的議息會議後，一如預期，在香港時間今天凌晨2時宣布加息0.25厘，把聯邦基金目標利率上調到1.5厘至1.75厘。局方同時提升經濟展望，但對今年年底利率水平的預測中位數維持在2.125厘，意味當局維持今年加息3次，每次加息0.25厘，對於短期內加息步伐的取態未明顯變得鷹派，美股應聲抽高。

調升經濟及就業預測

然而，儲局把明年、後年及長期利率水平的預測都調升了，顯示中長期加息步伐較之前預測更為進取。而且，去年12月的預測，有6名官員估計今年不用加息3次或以上，這次人數只剩2人，並有多達7人估計加息4次或5次，顯示聯儲局仍有機會在今年內加快加息步伐。

按照局方同時公布的最新經濟展望，上調今年經濟增長和就業的預測，但議息聲明維持風險平衡的相關字眼，仍形容為「大致平衡」（roughly balanced），顯示局方未認為美國經濟過熱的風險升溫。聲明亦重申，預期日後有需要進一步循序漸進加息。在鮑威爾主持的首次議息會議上，沒有官員對決定投反對票。

議息結果公布前，美股三大指數造好，道指升逾百點；宣布加息後，道指升幅一度擴大至250點，截至今晨2時15分，道指漲240點，標指升0.7%，納指升0.57%。

飽受用戶資料外洩醜聞打擊的Facebook（fb）連瀉兩天後喘定，早段曾再跌2.9%，在中段倒升。在回應Facebook洩密醜聞時，擁有中國最大社交平台QQ及微信的騰訊（00700）總裁劉熾平稱，過去一直很重視個人私隱，「這是我們的責任，因用戶信任我們。」他指出在設計社交網絡時，已引入保護私隱架構。

美元回落，兌歐羅跌0.4%，報1.229美元；兌日圓則跌0.3%，報10.6.23日圓，美滙指數微跌0.3%，報90.07。金價反彈，升0.89%，每盎斯報1322.97美元。

歐股個別發展，英法股市下跌，德股高收，日股假期休市。最新數據顯示，美國原油庫存上周減少260萬桶，加上沙地王儲正在訪美，美國可能加強對伊朗的制裁，都帶動油價造好，紐約期油升2.53%，報65.15美元，布蘭特期油升2.76%，報69.28美元。

早前有分析稱，如果局方認為稅改方案會進一步刺激經濟，加上通脹升溫憂慮作祟，今年加息預測可能改為4次。1月份非農業職位數據顯示工資增長勝預期後，市場對通脹深感擔憂，股市因而大挫，儘管2月工資增長放緩，通脹陰影仍揮之不去，而且鮑威爾上月到國會作證時，曾表示對經濟前景有信心。

鮑威爾在議息聲明公布後半小時會見傳媒，是他首次主持議息記者會，市場密切注視他的發言。外界有傳鮑威爾可能增加議息後記者會的次數，由目前每年4次，增至每次議息後都舉行，也就是一年8次，加強與市場的溝通。

美國數據方面，二手樓銷售結束兩個月的跌勢，2月升3%，遠優於分析員的預測。