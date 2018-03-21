國際財經

美國聯邦儲備局議息後決定加息四分一厘，符合市場預期。

聯儲局公開市場委員會(FOMC)結束一連兩日議息會議，會後公布利率政策，將聯邦基金利率調高至1.50-1.75厘，加幅與市場普遍預期一致。

聯儲局議息聲明暗示2018年還將加息兩次。美聯儲議息聲明預計會在2019-2020年更加陡峭加息。將在四月份提高資產負債表縮減力度，以便與利率正常化計劃保持一致。

美聯儲的中值預測顯示，2018年底聯邦基金利率料為2.125%（2017年12月份預計為2.125%）。2019年底聯邦基金利率料為2.875%（前次料為2.688%）。2020年底聯邦基金利率料為3.375%（前次料為3.063%）。更長周期的聯邦基金利率料為2.875%（前次料為2.750%）。

FOMC聲明前，據CME“美聯儲觀察”數字顯示，美聯儲6月加息25個基點至1.75%-2%區間的概率為75.5%；9月至該區間的概率為36.8%。

FOMC聲明後，CME“美聯儲觀察”數據顯示，美聯儲6月加息25個基點至1.75%-2%區間的概率為74.9%；9月至該區間的概率為35.8%。

議息聲明稱，經濟前景已經在最近數月得到強化。自2017年4月份以來，開支和投資已經溫和地上升。重申近期風險“大致均衡”，重申認為美國經濟保證進一步漸進式加息。

美聯儲預計，2018年實際GDP料增長2.7%（2017年12月份預計增長2.5%），2019年料增長2.4%（前次料增長2.1%），2020年料增長2.0%（前次料增長2.0% ），更長周期料增長1.8%（前次料增長1.8%）。

美聯儲表示，2018年失業率料為3.8%（2017年12月份預計為3.9%），2019年料為3.6%（前次料為3.9%），2020年料為3.6%（前次料為4.0%） ，更長周期料為4.5%（前次料為4.6%）。

美聯儲稱，勞動力市場得到強化，經濟溫和增長，通脹將在未來數月上揚，將會在2%附近趨於穩定。基於市場的通脹指標上升，但仍然偏低。基於調查的通脹指標幾無變動。

美聯儲預計2018年PCE通脹率為1.9%（前次料為1.9%），2019年料為2.0%（前次料為2.0%），2020年料為2.1%（前次料為2.0%），更長周期料為2.0%（前次料為2.0%）。預計2018年核心PCE通脹率為1.9%（2017年12月份預計為1.9%），2019年料為2.1%（前次料為2.0%），2020年料為2.1%（前次料為2.0%） 。