國際財經

歐盟競爭專員維斯塔格(Margrethe Vestager)公布，有條件批准拜耳化工收購美國種子供應商孟山都(Monsanto)，為該宗涉及金額逾600億美元的收購掃除重要障礙。

不過，為了消除歐盟對收購引致市場競爭減少的疑慮，拜耳同意在完成收購後，出售價值逾60億歐羅的資產，作為換取歐盟同意收購的條件。

歐盟指出，拜耳同意向另一間德國公司巴斯夫(BASF)出售若干資產；孟山都也同意出售若干資產予巴斯夫。

拜耳表示，將與監管機構合作，爭取在第二季完成上述交易。