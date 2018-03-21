國際財經

美國能源資訊局(EIA)公布的數據顯示，上周美國原油庫存意外減少，因進口下降，汽油和蒸餾油庫存下降。

EIA公布，上周美國原油庫存減少262.2萬桶，預期為增加255.6萬桶；汽油庫存減少169.3萬桶，預期為減少200.8萬桶；蒸餾油庫存減少202.2萬桶，預期為減少174.6萬桶。

美國原油交割地庫欣庫存增加90.5萬桶，上周美國原油日進口量減少59.4萬桶。

另外，上周日煉油量增加41萬桶，煉廠產能利用率升1.7個百分點。