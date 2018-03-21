國際財經

美國聯儲局作出利率決定前，投資者不敢貿然下注，美股缺乏明顯方向，目前反覆向下，其中Facebook連續兩日大跌後，持續顯現疲態。

截至本港時間晚上約10時52分，道指報24718點，跌8點或0.04%；標普500指數報2719點，升2點或0.07%；納指報7374點，升10點或0.14%。

市場目前的所有目光均聚焦聯儲局，投資者預計聯儲局將宣布加息，並將為今年首次加息。不過，現時最重要的問題是，聯儲局主席鮑威爾與他的同事，是否會暗示今年將加息4次，而不是3次。聯儲局公開市場委員會將於本港時間凌晨2時宣布利率決定，鮑威爾則在2時半舉行新聞發布會。

London Capital Group分析師Jasper Lawler認為，投資者將在周三交易中保持警覺，加息是肯定的，但市場分歧在於是加息4次還是3次。同時，將密切關注國債孳息率的變化，如果聯儲局準備加快收緊貨幣政策，那麼國債孳息率將會上升。由於國債孳息率的飆升是此次股市調整的誘因，因此投資者應該做好保護措施，以防大跌重演。

個股方面，Facebook(fb)已連續兩日大跌，今日仍見反覆，股價早段一度跌逾3%，目前跌勢喘定，好淡爭持。Facebook早前爆出的醜聞持續發酵，其被揭與數據分析公司Cambridge Analytica挪用大量使用者的個人資料，涉及5000萬用戶，今日繼續拖累科技股向下。

數據方面，美國2月二手樓銷售上升3%，以年率計升至554萬間，多過市場預期。不過，市場二手放盤短缺將影響今季二手樓的銷售情況。

歐洲股市下滑，英國富時100指數報7028點，跌32點或0.46%；德國DAX指數報12271點，跌35點或0.29%；法國CAC 40指數報5224點，跌27點或0.53%；意大利富時MIB指數報22714點，跌83點或0.37%。