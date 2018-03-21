國際財經

市場觀望聯儲局議息結果，美股早段偏軟。

截至本港時間晚上約9時44分，道指報24721點，跌5點或0.02%；標普500指數報2714點，跌2點或0.09%；納指報7352點，跌11點或0.16%。

數據方面，美國去年第四季經常賬赤字為1282億美元，預期為赤字1250億美元。另外，稍後還有美國2月成屋銷售及上周原油庫存等數據將公布。

油價持續上升，紐約原油期貨現時每桶報64.32美元，升0.78美元或1.23%；倫敦布蘭特期油報68.37美元，升0.95美元或1.41%。