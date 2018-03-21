國際財經

前歐盟官員Francesco Papadia周一(3月19日)透露，歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)可能會在今年結束歐洲央行的債券購債計劃，預計利率在之後一段時間將可能開始上漲，且市場傳出英國與歐盟已經就脫歐過渡期條款基本達成一致，令英歐雙方在達成貿易協議方面的不確定性大為減輕，故歐羅/美元周一受此推動大幅反彈，最高觸及1.2358。

然而歐羅/美元的升勢未能有效延續。周二(3月20日)歐洲經濟研究中心(ZEW)公布的德國3月ZEW經濟景氣指數從前值的17.8大幅下降至5.1，不但遠遜預期的13.0，且刷新了2016年9月以來低點，而歐羅區3月ZEW經濟景氣指數亦從之前的29.3大幅下挫至13.4。至於數據為何表現如此之差，ZEW總裁研究員Achim Wambach指出這與美國總統特朗普(Donald Trump)的貿易威脅所帶來的不確定性有關，而且歐羅走強對德國出口的業務前景不利。數據公佈後，歐羅/美元走勢明顯轉弱，紐約時段一度觸及全日最低1.2239，較日內高位1.2354下挫逾100點。

特朗普貿易保護主義的危害由此可見一斑，然而爆發貿易爭端的可能性仍在不斷上升。周二(3月20日)在印度新德里召開的世界貿易組織(WTO)非正式會議上，近50個國家都擔心美國貿易單邊行動可能對WTO帶來嚴重威脅。而WTO將在周五(3月23日)召開會議，投資者需要警惕屆時全球各大經濟體對貿易議題的爭吵不休會再令滙市波動。

展望本周，目前市場焦點無疑是3月22日凌晨2:00公布的美國聯儲局議息決定、點陣圖與新任聯儲局主席鮑威爾(Jeremy Powell)的首次新聞發佈會講話。投資者需要重點關注聯邦公開市場委員會(FOMC)是否會透過點陣圖預測的更改而釋放年內加速升息的信號，因為鮑威爾在2月美國國會作證時稱美國經濟增長強勁，將加速升息過程。另外，今天(3月21日)歐洲央行將召開無議息決定的管委會會議，相關的央行官員表態或將左右歐羅/美元的走勢。

技術分析方面，歐羅/美元自今年1月中旬以來一直圍繞1.2200至1.2560區間大幅震盪，暫時仍無跡象擺脫此區間的限制。雖然今晚市場普遍預計聯儲局將宣布加息四分之一厘，但若點陣圖的預測及鮑威爾的講話不及市場預期鷹派，歐羅/美元或有機會觸底反彈，否則需小心歐羅/美元仍將進一步下探1.2200。若歐羅/美元不慎跌穿重要支持1.2200水平(從2017年4月低位1.0569延伸而上的上升趨勢線)，後市將會進一步跌至1.2150甚至1.2030/1.2050附近水平。

策略方面，我們根據3月8日策略於1.2320建立的歐羅買盤(上望1.2490，跌穿1.2270止損)已於1.2325提前平倉，獲利5點。短期內若歐羅/美元反彈至1.2350/1.2360，我們將沽出歐羅，下望1.2250，升穿1.2400止損。

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