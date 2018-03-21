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Facebook洩密醜聞主角、英國數據公司Cambridge Analytica行政總裁(CEO)聲稱，他的公司影響美國2016年總統選舉結果，但Facebook與學者質疑有關說法。

另外，受到醜聞打擊，Facebook股價連續第二天下滑，周二再跌2.5%。該公司股價前一天最多跌逾8%，收市跌6.8%，兩天市值損失600億美元。另一個社交媒體Twitter股價也下滑逾10%，Snap則跌2.5%。

Cambridge周二較早時宣布，暫停Alexander Nix的CEO職務，因為英國傳媒公開一段聲稱秘密偷錄Nix的對話，當中他表示利用賄賂與色誘等手段套取資料。Cambridge指出，根據有關錄音，Nix的行為不代表公司的價值，因此要暫停他的職務，以調查他的違規行為。

Nix在對話內提及他的公司，在美國2016年總統選舉期間，為特朗普進行數碼與電視廣告的針對性分析，以致對選情有重要影響。他又多次與特朗普會晤。

不過，Facebook質疑有關說法。特朗普競選陣營負責與Nix接觸的Brad Parscale，以及負責數碼宣傳活動的特朗普女婿庫什納，未有就Nix的言論回應查詢。

學者Bradley Smith表示，特朗普聘請Cambridge的做法沒有不妥，也質疑Nix聲稱為選舉結果帶來的效果。

上周，有美國傳媒指出，Facebook允許Cambridge接收約5000萬用戶數據，不過，Cambridge不適當地利用上述用戶資料，在2016年協助特朗普競選總統。事件曝光後，美國與歐盟監管機構據聞調查Facebook的做法，是否違反保護私隱政策。

美國民主黨參議員Dianne Feinstein周二要求Facebook行政總裁朱克伯格，到參院司法委員會聽證會作供。美國國會職員指出，Facebook已同意周三派員，向國會議員助理滙報事件。有國會官員稱，眾議院情報委員會計劃與Cambridge告密者Christopher Wylie會面。該委員會已經與Nix進行視像會面，但內容未有公開。

有議員助理稱，一直調查「通俄門」的參議院情報委員會，可能調查Cambridge事件。白宮歡迎對Cambridge的任何調查，特朗普相信美國人民的私隱應被妥善保護。

美國聯邦貿易委員會(FTC)周二較早時表示，將向Facebook查詢Cambridge取得數據事宜，暫時未決定展開調查。據路透引述消息人士稱，FTC研究Facebook有沒有違反在2011年達成的私隱保護協議。Facebook周二指出，對於事件感到震驚，重申有政策致力保護用戶私隱。

另外，有Facebook股東入稟，控告集團在保護私隱問題上，誤導投資者。