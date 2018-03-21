國際財經

平保業績勝預期 ADR彈上94.45元

中國平安（02318）去年業績亮麗，全年股東應佔利潤按年大增42.8%，超出市場預期上限，全年派息按年倍增，刺激平保美國預託證券（ADR）上升，收市折合94.45元，較本港收市高3.51%。其它ADR普遍造好，滙控折合報77.57港元，較本港收市升0.8%。中石油和中海油ADR較本港收市升1.55%至1.79%。

油價升逾2% 創三月新高

沙地阿拉伯與伊朗關係緊張，以及委內瑞拉產量下滑等因素，刺激外圍油價周二上揚，創下三月以來最高。紐約4月期油升1.34美元或2.2%，收市報每桶63.40美元。有關合約周二結算。成為現貨月份的5月期油升2.3%。布蘭特5月期油升1.37美元或2.1%。兩款期油升至2月底以來最高水平。

美股反彈 道指收市升116點

美國聯儲局一連兩天議息，市場靜候本港時間周四凌晨2時發布的議息聲明。美股在油價造好帶動下回升，道瓊斯工業平均指數收市升116點或0.47%。受用戶資料洩露醜聞困擾的Facebook，股價收市再挫2.5%，Twitter暴跌超過10%。

穆迪料聯儲局或暗示今年加息4次

外電引述穆迪高級分析員Madhavi Bokil稱，預期聯儲局的措辭或「偏鷹」，並有可能暗示今年或加息4次的訊號。不過，穆迪指出，若美國加息速度太快，股市可能面臨更多震盪。

美國FTC據報調查Facebook洩密事件

外電引述知情人士透露，美國聯邦貿易委員會(FTC)正在調查Facebook(fb)，就在私人數據的使用上是否違反授權協議。報道指出，調查內容包括Facebook允許Cambridge Analytica接收部分用戶數據是否違反其政策。