國際財經

美股反彈，道瓊斯工業平均指數收市升116點或0.47%，報24,727點；標準普爾500指數升4點或0.15%，報2,716點；納斯特綜合指數升20點或0.27%，報7,364點。

油價升至三個月高位，有助美股市場投資氣氛。美元滙價回升。

美國聯儲局新任主席鮑威爾首次主持一連兩天的議息會議，市場靜候本港時間周四凌晨2時發布的議息聲明，以及他在2時30分召開記者會時的言論。

由於市場焦點轉向美國息口前景，即使全球最多用戶的社交媒體Facebook（fb）繼續受洩漏客戶個人資料醜聞困擾導致股價接連第二日下瀉，亦無阻美股昨天靠穩。

fb及Alphabet未止瀉

Facebook股價收市下挫2.5%報168.15美元，中段一度低見161.95美元。

科技股板塊亦受其它不利消息困擾，召車軟件商優步(Uber) 旗下一輛自駕汽車撞死人事故，Uber與日本豐田汽車分別都宣布，暫停在美國進行的自駕汽車路面測試安排。

另外，以色列司法部長Ayelet Shaked指Twitter沒有阻止具煽動性及支持恐怖主義的內容，當局或採取法律行動，Twitter收市報31.35美元，跌3.62美元或10.35%。谷歌母企Alphabet收報1095.8美元，跌4.27美元或0.39%。

委國削產量 油價升逾2%

中東局勢緊張，加上委內瑞拉石油產量下降，帶動油價造好，紐約4月期油收報每桶63.4美元，升1.34美元或2.16%；布蘭特5月期油收報每桶67.42美元，升1.37美元或2.07%。

投資者預料，聯儲局篤定會在今次會議加息0.25厘，聯邦基金利率介乎1.5至1.75厘。市場關注，聯儲局會否因為經濟狀況改善，把今年加息次數的預測由3次增加至4次，並同時上調長期利率預測。

美元扭轉周一的弱勢，兌日圓升至一周高位，歐元兌美元回落0.75%至1.2241美元。反映美元兌一籃子貨幣的美滙指數升0.74%。

美元轉強拖累金價疲弱，紐約4月期金收市跌5.9美元或0.5%，報每盎斯1311.90美元，是3月1日以來最低。5月期銀跌0.9%，收市報每盎斯16.185美元。