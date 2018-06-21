即巿股評 港股直擊 國際財經

周一美股三大指數收市跌幅都超過1.3%，道指更失守100天線，今年以來的升幅全報銷。標普500指數亦跌穿50天線，納指一度急挫逾2%，低收1.84%。科技股領跌，主要受Facebook醜聞拖累，fb被揭與數據分析公司Cambridge Analytica挪用大量使用者的個人資料，涉及5000萬用戶，消息令股價下瀉6.8%。由於該數據分析公司是美國總統特朗普競選時的合作夥伴，市場擔心社交網絡股未來將受到更嚴厲的監管，龍頭股谷歌(Google)捱沽，股價急挫逾3%。

另一方面，美國落實對進口鋼材和鋁材分別徵收25%及10%的懲罰性關稅後，《華盛頓郵報》引述多名白宮官員報道，特朗普計劃於周五(23日)宣布針對中國貨品開徵關稅，涵蓋科技及電訊領域，涉及超過100種每年總值600億美元(約4680億港元)的產品，等同每年美國公司為了開拓中國市場被迫無償轉移技術的總額。

根據美國《貿易法》第301條款，若調查認定有國家侵犯美國知識產權，華府毋須國會批准便可單方面加徵關稅。

特朗普先後豁免對加拿大、墨西哥和澳洲的進口鋼材、鋁材徵稅，傳歐盟和日本為了爭取獲得豁免，提議與華府合作共同向中國施壓，應對金屬製品產能過剩的問題。此外，美國駐WTO官員提出，把連續3年無視違規警告的會員國列入「無效會員」名單，讓那些國家此後無法取得組織各項技術資訊。種種跡象顯示美國將聯同盟友打擊中國商品的出口競爭力，勢必令貿易戰白熱化。

就貿易保護主義升溫，美銀日前以問卷調查方式訪問了66位交易員，四成受訪者認為，一旦貿易戰白熱化，環球股市將受創。有6%受訪者認為資金會湧入美債避險，另有19%認為貿易戰將加深美元滙價跌勢，12%指新興市場會首當其衝。不過，亦有17%受訪者估計由關稅措施引發的貿易戰根本不會升級。

從金融市場反應來看，彭博商品指數與油價表現近日出現罕見的明顯背馳，最近兩個交易日油價走高之際，商品指數卻徐徐回落。由於油價在彭博商品指數中佔最大權重，這意味除了油價外，其餘商品價格正在轉弱。

油價今年2月迄今的走勢正形成三角形狀，愈收愈窄，一旦出現向下破位，很大機會令商品指數跌勢加劇。

值得留意的是，或許因為亞洲區內多國均以出口原材料等商品為主，彭博商品指數與MSCI亞太區股市指數很多時表現關連系數頗高；前者自3月高位累跌逾2.8%。若重複過往兩次較急跌勢的市況，即約跌幅均超過5%，不排除這次貿易戰升級拖累商品價格持續回調，亞太區股市難免跟跌【圖】。

港股方面，恒生指數昨天看似未受美股急跌拖累，收報31549點，升36點(0.1%)；主板成交額增至1235億元，上升股份佔42%。從技術走勢分析，恒指連續5個交易日於50天線(約31395點)附近窄幅爭持，呈現整固待變格局。相信在美國聯儲局周四凌晨公布議息結果後，後市將會出現較明確的方向。

信報投資研究部

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