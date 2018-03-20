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昨日 22:58 國際財經

道指升逾百點 關注聯儲局加息路徑

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市場關注美國聯儲局於今日開始，召開為期兩日的議息會議，投資者想知道聯儲局是否會實施更為大膽的舉措，以令貨幣政策正常化，美股高開後持續上揚。

截至本港時間晚上約10時57分，道指報24751點，升140點或0.57%；標普500指數報2718點，升5點或0.21%；納指報7364點，升20點或0.27%。

由於今日並沒有重要經濟數據公布，因此市場把焦點轉移至聯儲局的議息會議上，並預計將於明日結束會議後宣布加息0.25厘。First Standard Financial首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，今日市場很可能會延續昨日的跌勢，聯儲局公開市場委員會今日開始召開會議，故對加息的警覺也會令投資者不安。

另外，穆迪預期，聯儲局的措辭或「偏鷹」，或釋放今年加息4次的訊號，但若加息速度太快，股市可能更震盪。

此外，市場亦擔心全球會爆發貿易戰，據報道，美國總統特朗普可能會在周五前宣布每年向中國徵收600億美元關稅，而歐盟將在本周披露向美國大科技公司徵收數字稅的計劃。

個股方面，昨日急挫的Facebook(fb)，今日延續昨日跌勢，現時股價再跌逾3%，據《華爾街日報》報道，該公司首席安全官Alex Stamos正計劃辭職。另外，受季績不及市場預期拖累，甲骨文盤初股價亦跌逾9%。

歐洲股市上揚，英國富時100指數報7076點，升34點或0.48%；德國DAX指數報12270點，升53點或0.44%；法國CAC 40指數報5235點，升13點或0.25%；意大利富時MIB指數報22792點，升159點或0.7%。

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