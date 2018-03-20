國際財經

周一(3月19日)歐盟委員會宣佈，歐盟和英國就脫歐達成為期兩年的過渡協議，儘管北愛爾蘭邊境的關鍵問題仍未得到解決，但雙方均樂觀認為最終協議可能會在本周四(3月22日)舉行的歐盟領導人峰會上簽署。該過渡協議將從明年3月脫歐日開始維持21個月，於2020年12月結束，過渡協議意味著在英國明年退歐之後的兩年左右時間裏，英國和歐盟之間的貿易狀況基本不變，市場對英國將平穩地脫歐的樂觀情緒大幅升溫，英鎊/美元受此推動自低位1.3912大幅攀升逾170點至日內高位1.4087，刷新自2月16日以來逾一個月新高，並成功收復1.4000整數關口。

按原定計劃英國與歐盟需要在2019年3月之前完成與歐盟的全部「脫歐」談判事宜，但事實上在雙方一直在自由貿易、國民待遇和北愛爾蘭邊界問題上存在分歧，令談判進度滯後於預期。毫無疑問，若脫歐過渡協議最終達成將對英國構成重大利好，因該協議達成意味著為歐盟與英國的後續貿易協議談判鋪平了道路。此外，北愛爾蘭邊界問題亦迎來曙光，歐盟首席脫歐談判官巴尼耶(Michel Barnier)稱將在愛爾蘭問題上採用支持性解決方案直至達成另一解決方案，而英國脫歐大臣戴維斯(David Davis)則稱已最接近達成一個好的脫歐協議。

不過，英鎊/美元昨日升至接近1.4100後迅速受阻回落，雖然幾度跌至1.4020均受到支持而反彈，但今日(3月20日)公布的英國2月消費者物價指數(CPI)按月增長0.4%，按年增長2.7%，核心CPI按年增長2.4%，三者均低於市場預期，其他通脹數據亦表現不及預期，令英鎊/美元再度從1.4060附近水平急挫逾30點。短期內小心英鎊/美元已進入調整狀態，若滙價跌穿短期支持1.4000-1.4020水平，後市或會進一步回落至1.3960甚至1.3920區域，但只要滙價能企穩日線圖的小型上升通道底部1.3900-1.3920之上，後市仍有機會再度挑戰1.4100甚至1.4200水平。

本周除了萬眾期待的聯儲局FOMC會議之外，英倫銀行亦將於周四(3月22日)公布利率決議和貨幣政策會議紀要，儘管市場普遍預期英倫銀行將維持利率於0.5%不變，但脫歐過渡協議的達成或令英倫銀行更少地顧忌英國脫歐帶來的不確定性，從而聚焦於英國國內經濟復甦情況，若周三(3月21日)公布的英國失業數據及薪資數據均表現良好，英倫銀行有望釋放「鷹派」訊號為五月加息做準備，屆時或有望為英鎊提供進一步上行動力。

策略方面，我們根據3月14日策略在1.3900建立的英鎊買盤(上望1.4030，跌穿1.3845止損)已於目標1.4030平倉，獲利130點。短期內若英鎊/美元回落至1.3940-1.3950區域，我們將買入英鎊，上望1.4130，跌穿1.3885止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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