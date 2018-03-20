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韓聯社引述南韓司法部門消息稱，檢方前一天提請法院批准逮捕前總統李明博時指出，李明博從1994年1月至2006年3月秘密籌集339億韓圜(2.47億港元)資金，並進行洗黑錢。

檢方表示，這筆秘密資金曾被用作李明博競選國會議員、首爾市長及總統所需經費，還用於向媒體等各界具有影響力的人士行賄、管理借名資產等。據檢方表示，1985年時任現代建設社長李明博聽從現代汽車會長鄭世永提議，借名成立汽車零部件製造商DAS，3.96億韓圜的註冊資金全部由李明博承擔。

檢方指出，李明博借名擁有DAS與是否有資格當選總統有重大關聯，案情嚴重。此後，李明博指示DAS領導層做假賬，並非法隱匿資金。2006年初，李明博在卸任首爾市長後被視為有力成為大選候選人之際，親自下令DAS方面停止籌集秘密資金以防萬一。

李明博還涉嫌指示DAS在1991年至2000年期間，向其競選班底7名工作人員提供工資，1999年從DAS處收受價值相當於5390萬韓圜的高級汽車，自1995年至2007年期間用DAS法人卡結算4.058億韓圜。

檢方還認定，以李明博兄長、DAS會長李相恩和妻舅金某的名義擁有的首爾道谷洞土地，同樣是李明博的借名財產。這塊土地的出售資金用於李明博兒子的結婚費用等。此外，以李明博姐姐名義擁有的財產所獲收益被用於李明博之女生活費。

倘法院批准拘捕令，李明博將成為南韓史上第4位被拘捕的前總統，有關結果最早於周三深夜公布。